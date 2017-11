Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Protesto marca greve em escola secundária

Paralisação ao longo da semana entre as 07h00 e as 09h30.

Por João Saramago | 08:41

Funcionários, alunos e encarregados de educação participam hoje, pelas 08h00, num protesto frente à Escola Secundária de Mem Martins, no concelho de Sintra. A concentração marca o arranque de uma greve dos trabalhadores não docentes da escola. A paralisação irá decorrer durante toda a semana, entre as 07h00 e as 09h30.



Os trabalhadores reivindicam um reforço de pessoal perante as necessidades crescentes existentes no estabelecimento de ensino.



Este ano letivo a escola teve um acréscimo de 300 crianças e jovens, sem que tenha existido reforço de trabalhadores não docentes.



Os problemas de funcionamento da escola levaram já em fevereiro último à realização de um outro protesto que juntou cerca de meio milhar de pessoas. João Gomes, presidente da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Mem Martins, explicou, à data, que a ação de protesto teve por objetivo "abrir os olhos ao ministério, à direção e à comunidade para os problemas de segurança que existem na escola". A ação revelou-se, contudo, insuficiente para repor o normal funcionamento do estabelecimento de ensino, e os funcionários decidiram agora pela realização da greve.



Os encarregados de educação alegam que existe falta de vigilância em toda a área da escola e também problemas decorrentes das obras recentemente realizadas.



Iniciada a greve na escola que conta com 1700 alunos, caberá à direção decidir se se verificam as condições mínimas para manter a escola aberta.