Provas científicas contam história de crime bárbaro

Pistola Glock usada para matar o casal Liliane e Luís Pinto tinha um vestígio hemático que pertencia a Pedro Dias.

Por Tânia Laranjo e Ana Isabel Fonseca | 01:30

É na prova científica junta ao processo que o Ministério Público da Guarda assenta grande parte da sua estratégia. Os vestígios de ADN não mentem e provam que Pedro Dias matou o casal Luís e Liliane Pinto com a arma do guarda Carlos Caetano. Foi aliás encontrado nesta pistola glock um vestígio hemático do homicida de Aguiar da Beira.



Foi esta mesma arma que a Polícia Judiciária encontrou na localidade de Póvoa das Leiras, em São Pedro do Sul, logo no dia a seguir aos homicídios, ocorridos a 11 de outubro de 2016. Pedro Dias abandonou a pistola quando fugia.



Todas as outras provas juntas ao processo contam também a cronologia dos crimes bárbaros cometidos pelo arguido. A farda do militar Carlos Caetano, completamente ensanguentada, mostra a violência da sua morte. O guarda António Ferreira, que sobreviveu ao massacre, tinha também vestígios de sangue do colega na sua camisola.



Tal sustenta o seu depoimento, uma vez que o GNR tinha revelado que Pedro Dias o obrigou a carregar o cadáver do colega morto. Também na mala do carro patrulha, onde o cadáver foi colocado, foram encontrados vestígios de sangue do militar assassinado.



Uma outra prova fundamental é a camisola que Pedro Dias usou no dia do crime e que foi recuperada na casa de Fátima Reimão, a professora que deu auxílio ao homicida. Nesta peça de vestuário foram encontradas partículas que, segundo o Laboratório de Polícia Científica, "são consistentes com resíduos de disparos".



Vestígios de sangue na morte do casal

No local onde os corpos de Liliane e do marido foram arrastados ficaram vários vestígios de sangue. A reconstituição da PJ dá conta de que Pedro Dias matou primeiro Luís e depois obrigou Liliane a arrastar o corpo até à mata.



Em seguida, disparou. Quando saiu do local pensou que ambos estavam mortos.



Cartas mostram que culpa outros pelas mortes

Cartas deixadas pelo homicida - e dirigidas aos pais, à namorada e aos filhos - mostram que Pedro Dias é incapaz de sentir culpa.



O homicida de Aguiar da Beira chega mesmo a pedir desculpa pelos danos que causou aos seus familiares, mas nunca diz que se arrepende das mortes. Culpa a polícia que o perseguiu e diz aos filhos que deverão acreditar nele.



PORMENORES

Provas nos carros

Nos carros usados na fuga também foram recolhidos vestígios que provam que Pedro Dias foi o autor dos disparos. Havia sangue das vítimas.



ADN nas casas

Nas casas onde esteve escondido, Pedro Dias voltou a deixar vestígios de ADN. Mais uma vez, as provas foram juntas ao processo-crime.