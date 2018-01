Provas da Operação Marquês têm vírus informáticos

Defesa de Ricardo Salgado denuncia que cópias de ficheiros vinham infetadas.

As provas da Operação Marquês, processo que tem como os principais arguidos o primeiro-ministro José Sócrates e o ex-líder do BES, Ricardo Salgado, estão infetadas com vírus informáticos.

Segundo a revista SÁBADO, foram entregues cópias dos ficheiros informáticos apreendidos no decorrer da investigação à defesa dos arguidos e o advogado de Ricardo Salgado denunciou a situação, referindo que descobriu vírus informáticos nos documentos e que por isso não os conseguiu analisar.

Um despacho do juiz Carlos Alexandre chegou esta sexta-feira aos envolvidos na Operação Marquês , explica que o advogado de Salgado avisou o Ministério Público das "várias vicissitudes ocorridas com os suportes informáticos que lhe foram entregues". No entanto, o mesmo despacho explica que "o arguido refere ter sido advertido pelos serviços do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de que as cópias poderiam conter vírus", pelo que a defesa de Ricardo Salgado recorreu a uma empresa especializada para realizar uma peritagem aos ficheiros, confirmando-se a presença de "vários vírus", que podem "afetar os equipamentos informáticos do escritório de advogados que representa o arguido".

Este á mais um episódio polémico com estas provas, depois de alguns atrasos na entrega dos ficheiros informáticos em causa aos arguidos no processo.

Para além de Sócrates e Salgado, são ainda arguidos Carlos Santos Silva (amigo de José Sócrates), Zeinal Bava, Henrique Granadeiro, Armando Vara, Hélder Bataglia, Joaquim barroca e Sofia Fava. Estão em causa crimes de corrupção (ativa e passiva), fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.