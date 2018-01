Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Providência não deixa resgatar estacionamento

Empresa Esse diz que, desta forma, a autarquia de Braga não está a zelar pelo interesse público.

A Câmara de Braga não cumpriu esta terça-feira o objetivo de resgatar a conceção do estacionamento de superfície do centro histórico da cidade, como pretendia. É que a Esse, a empresa que explora os parquímetros, interpôs uma providência cautelar, de que a autarquia foi ontem notificada, que impede a execução imediata do resgate.



"Por imposição legal, o município ficou assim proibido, até decisão final do tribunal, de executar a referida deliberação de resgate, permanecendo em vigor a concessão", afirma a empresa em comunicado.



A Câmara de Braga tem agora até ao dia 19 para contestar, devendo as partes aguardar uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que pode, ao fim de cinco anos, colocar um ponto final no conflito. Essa decisão deve ter lugar até ao final de fevereiro.



Entretanto, a empresa concessionária das trinta ruas do centro histórico (cerca de 2100 lugares) considera que a autarquia não tem razão quando alega defesa do interesse público, uma vez que 51,5 por cento da receita, cerca de um milhão de euros por ano, vai diretamente para os cofres do município.



Já Ricardo Rio, o presidente da câmara, confirma, por um lado, a suspensão do resgate "até nova ordem judicial" e, por outro, considera que, "podendo haver discussão sobre valores indemnizatórios, não me parece que o tribunal impeça o resgate público".



Ao que o CM apurou, a guerra pelo estacionamento em Braga está para durar, devendo a empresa Esse, em caso de resgate, apresentar pedidos de indemnização que podem chegar aos 60 milhões de euros.