PS acusa oposição de explorar a tragédia de Pedrógão para fins políticos

Ana Catarina Mendes diz tratar-se de um "intolerável" aproveitamento político-partidário.

Por Lusa | 16:52

O PS acusou esta terça-feira PSD e CDS de estarem a fazer um "intolerável" aproveitamento político-partidário "da tamanha tragédia" ocorrida no incêndio de Pedrógão Grande, considerando mesmo que os sociais-democratas atingiram "o grau zero" do sentido de Estado.



Estas acusações foram feitas em conferência de imprensa pela secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes, depois de o PSD ter feito um ultimato ao Governo para que divulgasse no prazo de 24 horas, que terminou hoje, a lista de vítimas do incêndio que deflagrou em junho em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.



Perante os jornalistas, Ana Catarina Mendes considerou "que caiu a máscara ao PSD", sendo "inaceitável o aproveitamento político-partidário que está a fazer com tamanha tragédia humana que se viveu - e se vive ainda - em Pedrógão Grande".



"O PS não pode por isso deixar de condenar veementemente a forma como a direita, em particular o PSD, tem tentado explorar politicamente esta tragédia. É intolerável e significa que o PSD atingiu o grau zero do seu sentido de Estado", afirmou a "número dois" da direção dos socialistas.