PS português acha que PSOE sai mais forte e unido do seu congresso

Ana Catarina Mendes fez questão em manifestar que está "profundamente chocada" com a tragédia ocorrida em Pedrógão Grande, enviando um "abraço aos familiares das vítimas" e manifestando o desejo de regressar a Portugal "assim que puder".



O reeleito secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, encerrou este domingo, em Madrid, numa cerimónia com cerca de 8.000 militantes, o 39.º Congresso do partido em que os 'barões' mais críticos foram afastados dos órgãos diretivos, que agora são da sua inteira confiança.



O PSOE é o principal partido da oposição ao Governo de direita de Mariano Rajoy, mas, desde as últimas eleições, tem assistido a uma fuga de votos para a coligação de extrema-esquerda, Unidos Podemos.

A secretária-geral adjunta do PS português, Ana Catarina Mendes, considerou este domingo, em Madrid, que o PSOE sai do congresso, que terminou hoje na capital espanhola, "mais forte", "mais unido" e "mais preparado para enfrentar os desafios"."O que me parece que sai deste congresso é um PSOE mais forte, mais unido e, esperamos todos nós, mais preparado para enfrentar os desafios que se colocam a Espanha", disse Ana Catarina Mendes, que participou na sessão de encerramento dos socialistas espanhóis em representação do PS.A dirigente do PS espera que, a partir de agora, haja uma "retoma de confiança dos cidadãos em relação ao PSOE".