PSD acusa Centeno de falta de hombridade sobre "compromisso assumido" com Domingues

Luís Marques Guedes considera "indecoroso" que um membro do Governo "falte à verdade ao país".

Por Lusa | 11:41

O PSD acusou esta sexta-feira o ministro das Finanças de não ter tido "a hombridade" de reconhecer publicamente "um compromisso assumido" com o ex-presidente da Caixa, considerando "indecoroso" que um membro do Governo "falte à verdade ao país".



Em conferência de imprensa, o coordenador social-democrata na comissão de inquérito sobre a nomeação e demissão da anterior administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) encabeçada por António Domingues considerou que, com recurso à prova documental e à "fita do tempo" dos acontecimentos, ficou demonstrado que existiu um acordo com o Governo quanto à dispensa da apresentação de declarações de rendimentos e património ao Tribunal Constitucional.



"Houve um acordo entre as partes, deixou de haver condições políticas da parte do Governo pela polémica instalada e isso esteve na base do pedido de demissão de uma administração. O ministro das Finanças não teve a hombridade de assumir essa sua incapacidade de honrar o acordado", acusou o deputado Luís Marques Guedes, assumindo que o PSD irá votar contra as conclusões do relatório preliminar da comissão - elaborado pelo socialista Luís Testa - e irá propor conclusões alternativas.



Nas conclusões sugeridas pelo PSD não fica expresso que o Governo, ou o ministro das Finanças, mentiu à Comissão de Inquérito - durante a qual nunca assumiu a existência de um acordo com António Domingues -, mas, nas respostas aos jornalistas, Marques Guedes disse que os sociais-democratas entendem que Mário Centeno "escondeu o que tinha feito".



"As consequências serão políticas, as comissões de inquérito não julgam pessoas. Eu acho que é indecoroso um membro do Governo faltar à verdade na relação com o país e com os cidadãos", disse, remetendo para o próprio e, em primeiro lugar, para o primeiro-ministro a retirada de conclusões.