PSD diz que Governo pode pedir levantamento de segredo da lista de vítimas de Pedrógão

Hugo Soares alegou que "já passou mais de um mês e ainda não houve um cêntimo que tivesse chegado àquelas vítimas e àquela gente".

Por Lusa | 16:33

O PSD colocou esta terça-feira em dúvida se a lista nominal das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande está efetivamente sob segredo de justiça e sustentou que, caso esteja, o Governo pode pedir o levantamento desse segredo.



Esta posição foi assumida pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, numa conferência de imprensa, no parlamento, em que alegou que "já passou mais de um mês e ainda não houve um cêntimo que tivesse chegado àquelas vítimas e àquela gente" e que a publicitação dos nomes dos mortos é essencial "para que as famílias possam ser reparadas".



"O PSD não sabe se a lista está em segredo de justiça. Se estiver, tem de ser dada uma explicação de por que é que está. Agora, deixe-me dizer, o Governo pode pedir o levantamento desse segredo. Compete ao Governo exercer as suas funções", afirmou Hugo Soares, considerando que "o Governo não quer assumir nenhuma responsabilidade, continua a sacudir a água do capote".