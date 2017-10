Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD questiona se "sistema falhou" ou se alertas foram ignorados pelos decisores

Deputados do Partido Social Democrata salienta que Governo "têm vindo a repetir e assumir que o 'Estado falhou', que o 'Sistema de Proteção Civil falhou'".

Por Lusa | 11:34

O PSD entregou esta quarta-feira no parlamento um conjunto de perguntas sobre os incêndios, que considera não ter tido "uma resposta clara", questionando se foi o sistema que falhou ou os operacionais e decisores políticos que ignoraram os alertas.



O conjunto de oito perguntas é dirigido ao primeiro-ministro, António Costa, e é subscrito por um conjunto de 51 deputados sociais-democratas, encabeçados pelo ex-líder da JSD Duarte Marques e entre os quais se contam vários vice-presidentes da bancada e líderes de distritais.



Nas perguntas, os deputados do PSD salientam que, quer o primeiro-ministro, quer outros membros do Governo, "têm vindo a repetir e assumir que o 'Estado falhou', que o 'Sistema de Proteção Civil falhou'" e pedem por isso esclarecimentos sobre "um conjunto de alertas que foram feitos e que precederam estas tragédias, e as respetivas decisões da tutela política e governamental em função desses alertas".



"Importa, pois, saber e perceber se foi mesmo apenas o sistema que falhou, ou se os seus operacionais e decisores políticos simplesmente ignoraram as informações e alertas que o sistema enviou", questiona o PSD.



Em concreto, o PSD pergunta a António Costa se "em algum momento a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) propôs ao Governo o prolongamento da fase Charlie?".



"Em algum momento a ANPC propôs ao Governo, ou pediu autorização à tutela para prolongar os contratos de aluguer dos diferentes meios aéreos de combate? Se sim, todos esses pedidos foram aceites?", questionam.



O PSD quer ainda saber porquê, "perante as condições meteorológicas conhecidas, e apesar dos pedidos dos diferentes CODIS e dos próprios autarcas" foram reduzidos os Grupos de Reforço Incêndios Florestais (GRIF) e Grupos de Reforço de Ataque Ampliado (GRUATA) e desativados os postos de vigia após 30 de setembro.



"Em algum momento a ANPC pediu ao Governo autorização para prolongar os Grupos referidos no ponto anterior?", questionam os deputados do PSD, que quer ainda saber qual o número de GRUATAS disponível em 2017.



Os sociais-democratas insistem ainda em algumas perguntas que já foram formuladas - por escrito ou oralmente - mas que dizem não ter tido resposta, como porque razão o Governo não antecipou a fase Charlie, a mais crítica dos incêndios, "sabendo que o verão iria ser mais exigente do ponto de vista meteorológico, como confirmado pelo IPMA", e que o país atravessa um período de seca extrema.



"Após a desgraça de Pedrógão Grande, que medidas tomou o Governo para impedir que uma tragédia semelhante voltasse a ocorrer?", perguntam.



Os deputados do PSD voltam a questionar o Governo sobre a alteração de grande parte da estrutura da Proteção Civil, a poucos meses da época de incêndios, e sobre o número de elementos do Exército que tiveram formação para reforçar o combate aos incêndios deste verão.



As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.