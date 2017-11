Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD visita esta semana zonas mais afetadas pelos incêndios

Grupo parlamentar explica que a visita visa fazer "o ponto da situação de como estão a decorrer os trabalhos de recuperação e o apoio às populações".

Por Lusa | 16:57

Os deputados do PSD vão visitar, na quarta-feira e na sexta-feira, os concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro, na região centro, e de 15 de junho, em Pedrógão Grande, Leiria, foi esta segunda-feira anunciado.



Em comunicado, o grupo parlamentar explica que a visita visa "assinalar a passagem de cinco meses sobre a tragédia de Pedrógão Grande e de um mês sobre o dia 15 de outubro", aproveitando para fazer "o ponto da situação de como estão a decorrer os trabalhos de recuperação e o apoio às populações".



Na quarta-feira, os deputados sociais-democratas vão visitar o Pinhal de Leiria, que quase ardeu na totalidade no incêndio de 15 de outubro, reúnem-se com os presidentes das câmaras de Vouzela e Tondela, distrito de Viseu, deslocando-se às zonas afetadas pelas chamas.



Na sexta-feira, os parlamentares do PSD estarão na zona de Pedrógão, passados cinco meses sobre os incêndios, tendo previstos encontros com a Associação dos Familiares das Vitimas do Incêndio de Pedrógão Grande, em Pedrógão, e depois com a Associação Florestal do concelho de Góis.



Os incêndios florestais deste ano fizeram mais de 100 mortos e causaram milhões de euros de prejuízos.



Os mais de 500 incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.



Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.