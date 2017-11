Empresa de segurança do Urban anuncia que vai deixar negócio das discotecas

PSG Segurança Privada emitiu comunicado sobre agressões.

20:40

A empresa PSG Segurança Privada, para a qual trabalhavam os seguranças que protagonizaram as violentas agressões na discoteca Urban, em Lisboa, emitiu um comunicado este sábado onde anuncia que vai deixar de trabalhar com estabelecimentos de diversão noturna.

De acordo com o comunicado, publicado no site da empresa, a PSG tomou esta decisão na sequência das agressões ocorridas à porta do espaço noturno do Grupo K. O objetivo é, segundo os mesmos, distanciar-se de "situações semelhantes, já que malogradamente, não conseguiu evitar as ocorridas".

No mesmo documento, a PSG afirma lamentar e repudiar "de forma veemente os factos ocorridos" e que manteve o silêncio "apenas para permitir que os órgãos de policia criminal e demais entidades responsáveis possam realizar o seu trabalho, sem qualquer tipo de interferência, colaborando ativamente em tudo o que foi solicitado".

A empresa de vigilância garantiu ainda que "instaurou de imediato os necessários processos disciplinares e suspendeu preventivamente os trabalhadores envolvidos no incidente".