PSP aborta explosão de ATM

Gang obrigado a fugir quando tentava rebentar multibanco.

09:37

O alvo escolhido foi uma caixa de multibanco instalada numa papelaria na zona de Tires, Cascais. Pelas 04h30, quatro homens – um deles armado – pararam um BMW no local. Mas quando armadilhavam a caixa para a fazer explodir, perceberam que um carro patrulha da PSP estava nas imediações do local.



O grupo conseguiu fugir, apesar de a PSP ter colocado viaturas em pontos estratégicos.



O gang só teve tempo para forçar a ranhura de saída das notas, local onde iria injetar o gás. Foi quando detetaram um Fiat Punto da PSP com dois agentes.



Tal acabou por precipitar a fuga dos assaltantes, que se deslocavam num BMW furtado nos arredores de Lisboa e que tinha matrículas estrangeiras.



O caso é agora investigado pela Polícia Judiciária.