PSP acusa ex-suspeito de Camarate

José Esteves foi acusado do crime de ofensa.

José Esteves, apontado como suspeito de cometer um atentado no avião que matou Sá Carneiro, em Camarate, foi acusado do crime de ofensa à PSP.



Telefonou para um programa televisivo sobre furto de armas, dizendo que um amigo comprou uma arma a um polícia.



Segundo Frederico Carvalho, autor de um livro sobre Camarate, Esteves "diz ser arguido pois a PSP quer encontrar polícias que furtaram as armas, e depois acareá-los".