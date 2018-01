Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP admite dificuldades com meios em esquadras

Diretor nacional afirma que as “vicissitudes” com recursos humanos e meios estão a ser resolvidas.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:30

O diretor nacional da PSP admitiu ontem que existem dificuldades ao nível de recursos humanos e meios nas esquadras, mas garante que estão a ser resolvidas.



"Independentemente das vicissitudes e dificuldades, a PSP continua a funcionar e a prestar serviço de qualidade aos cidadãos", disse Luís Farinha, após uma reunião com o presidente da Câmara do Porto sobre policiamento e segurança.



A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/ /PSP) denunciou, quinta-feira, "insuficiências inadmissíveis no Comando Metropolitano do Porto da PSP". O autarca Rui Moreira confirmou que a câmara tem acompanhado as preocupações do comando metropolitano acerca das localizações das esquadras.



Em comunicado, a ASPP/PSP apontou que, "desde a falta de viaturas ao estado das mesmas, passando pelas condições das esquadras, até à necessidade do reforço do efetivo", existem "situações que não são comportáveis com a missão da PSP".



Luís Farinha refere que, se a PSP não cumprisse a sua função, não se havia verificado a redução dos valores da criminalidade. "Os resultados favoráveis do último inquérito sobre segurança da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, parece-me, são evidentes relativamente ao sentimento de segurança do cidadão português", concluiu.



"A razão pela qual os portuenses aparecem em massa nos grandes eventos é porque sentem que o trabalho está a ser feito", garantiu Rui Moreira.



Para o futuro, o diretor nacional da PSP prevê uma colaboração mais estreita e intensa entre a instituição de segurança e a Câmara do Porto.