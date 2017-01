PSP ao serviço da Câmara com prémio de 231 euros por mês

O que achou desta notícia?







Os agentes da PSP que sejam integrados na Polícia Municipal (PM) em comissão de serviço vão ter um prémio de 231,7 euros por mês a somar à remuneração base, suplementos e demais abonos em vigor na PSP. Isto de acordo com um decreto-lei do Ministério da Administração Interna publicado na passada quinta- -feira em Diário da República."Os polícias municipais de Lisboa e do Porto têm direito a um suplemento especial de serviço mensal, de montante não superior a 55% do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) em vigor", diz o diploma que entra em vigor quarta-feira, dia 1 de fevereiro. O IAS é agora de 421,32 euros, pelo que 55% significa 231,7 euros.Esta é uma das razões por que, segundo Peixoto Rodrigues, do Sindicato Unificado da PSP (SUP), "há muitos agentes que querem ir para a Polícia Municipal". Segundo o sindicalista, além do subsídio, há mais três razões para que os agentes da PSP queiram passar para a alçada Câmara de Lisboa: horários melhores, possibilidade de fazerem serviços extra fora do horário normal, e a garantia de que no final do mês recebem os gratificados. Na sua opinião, o acréscimo salarial "pode significar mais 500 ou 600 euros por mês". E isso é , diz, muito significativo tendo do em conta que um agente recebe um salário líquido de 900 euros e um agente principal de 1200. Depois, conclui, "há ainda o facto de a Câmara valorizar as pessoas e estas sentem-se bem tratadas".