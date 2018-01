Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apanha 2810 aceleras ao volante na Operação Festas Seguras

Foram ainda apreendidas 29 armas de fogo, 85 kg de explosivos e 19 mil doses de droga.

Por J.C.R. | 08:35

A PSP detetou 2810 infrações por excesso de velocidade durante a Operação Festas Seguras – que teve início a 11 de dezembro e terminou no dia 2 –, mais 1000 do que no ano anterior.



No mesmo período, verificaram-se oito mortes (mais seis) e 55 feridos graves (mais sete), num total de 3681 acidentes.



Durante esta operação foram feitas 866 detenções, das quais 316 por excesso de álcool, 120 por falta de carta, 101 por tráfico de droga e 49 por furto.



Foram ainda apreendidas 29 armas de fogo, 85 kg de explosivos e 19 mil doses de droga.