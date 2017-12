Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apanha cavalo em avenida de Lisboa

O equídeo encontra-se na Casa do Animal, da Câmara de Lisboa.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:35

Um cavalo foi encontrado em plena faixa de rodagem da avenida Padre Cruz, em Lisboa, por uma patrulha da Divisão de Trânsito da PSP, que o apanhou e transportou a pé até à sede daquela estrutura policial, na Alta de Lisboa. O equídeo encontra-se na Casa do Animal, da Câmara de Lisboa, à espera que seja encontrado o proprietário.



Segundo explicou ao CM fonte policial, o alerta foi dado às 05h45 de terça-feira. Suspeita-se que o cavalo possa ter andado no Eixo-Norte Sul, mas já só foi encontrado na avenida Padre Cruz, no Lumiar. Como a PSP não tem viaturas para o transporte de cavalos, foi levado a pé para a Divisão de Trânsito e depois transportado num reboque do Regimento de Cavalaria da GNR. O animal não tem chip de identificação.