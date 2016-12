PSP apanha droga em conhecida discoteca lisboeta

Noutros estabelecimentos, a PSP apreendeu seis facas, uma pistola e 1805 €. Foram ainda localizadas 11 pessoas com processos na justiça.



Foram apreendidas 30,89 g de cocaína, 19,98 de haxixe, 4,62 de ecstasy e 4,64 de MDMA.Noutros estabelecimentos, a PSP apreendeu seis facas, uma pistola e 1805 €. Foram ainda localizadas 11 pessoas com processos na justiça.

A PSP do Calvário fiscalizou no domingo de manhã a discoteca Barrio Latino, no porto de Lisboa, e prendeu um homem e duas mulheres por tráfico.A fiscalização realizou-se entre as 10h00 e as 14h00, no chamado período ‘after-hours’ (após o fecho legal da discoteca), para o qual o espaço também está licenciado.A PSP encontrou mais de 500 clientes no interior.