PSP apreende 101 maços de tabaco sem selo fiscal

A PSP do Porto divulgou ainda ter detido neste fim de semana sete pessoas, quatro das quais por tráfico de estupefacientes, um por falta de habilitação legal para condução de veículo automóvel, um por condição sob o efeito de álcool e um por roubo.



O suspeito de roubo foi intercetado hoje pelas 05:05 na Praça da Liberdade, no Porto, na sequência da prática do crime.



Durante a operação policial foram ainda identificados 21 cidadãos e fiscalizados 63 condutores e respetivas viaturas, "sendo que todos os condutores foram submetidos ao teste de álcool no sangue".



A PSP do Porto divulgou hoje ter apreendido na quinta-feira 101 maços de tabaco e 17 sacos de folha de tabaco sem selo fiscal, durante uma ação de combate à venda ilegal de tabaco."No dia 05 de janeiro, no período compreendido entre as 09h00 e as 12h00, num estabelecimento comercial, localizado na rua da Lapa, no Porto, decorreu uma ação que teve como objetivo o combate à venda ilegal de tabaco", informa a PSP em comunicado.Durante a ação, desenvolvida pelo efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 1.ª Divisão, foi identificado e constituído arguido o responsável do estabelecimento onde foi encontrado o tabaco sem selo fiscal.