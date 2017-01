PSP apreende droga e detém seis pessoas em Castelo Branco

"Foram apreendidos quantidades elevadas de estupefaciente, bem como objetos diversos relacionados com os crimes praticados e ainda dinheiro que se suspeita resultar da atividade ilícita desenvolvida pelos detidos", lê-se no comunicado da PSP de Castelo Branco.De entre o material apreendido pelos agentes, estão 1.400 gramas de haxixe, 775 selos de LSD, 50 pastilhas de ecstasy, três plantas de 'cannabis sativa' e cerca de 100 gramas da mesma substância já seca e preparada para consumo, 0,8 gramas de MDMA (metilenodioximetanfetamina) e 0,26 gramas de cetamina.Foram ainda apreendidos 850 euros em dinheiro, 12 telemóveis, um computador portátil, 16 munições de armas de fogo de calibre proibido e um dispositivo explosivo de sinalização fumígena."Esta operação policial resulta de uma investigação realizada por esta polícia, sob coordenação do Ministério Público de Castelo Branco, a qual teve origem em detenções, efetuadas há algum tempo, de diversos indivíduos por tráfico de estupefacientes junto de estabelecimentos de ensino nesta cidade", conclui.