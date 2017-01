PSP apreende munições de guerra

O que achou desta notícia?







Um conjunto de quatro munições de nove milímetros, equivalente a calibre de guerra, foram apreendidas pela PSP, em Torres Novas, durante uma operação que envolveu buscas, relacionadas com furtos no interior de residências.Além das munições, foram também apreendidos pelos agentes cadernetas, cheques bancários, chaves, medalhas desportivas, equipamento eletrónico e um teclado musical, além de um bloco de receitas médicas numerado.Os artigos apreendidos encontram-se na esquadra de Torres Novas, estando em curso diligências para apurar a quem pertencem. No caso das munições, o dono terá de explicar a sua origem.