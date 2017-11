PSP atacado por jovem que agredia a mãe

Polícia defendia mulher. Caso aconteceu na esquadra do Montijo.

20:58

Um polícia da Esquadra do Montijo, Comando de Setúbal, foi agredido este sábado, quando tentava defender uma mulher das agressões do filho.

A mulher fugiu de casa a pedir ajuda e abrigou-se na esquadra, quando o homem entrou agrediu o agente.

Segundo o que o CM apurou, o jovem exigia dinheiro e tentava prender a mãe.

O jovem foi à esquadra ter com a mãe e o PSP interveio para defender a mulher, quando foi surpreendido com um murro na cara que o deixou a sangrar.



Este caso surge um dia depois de serem reveladas imagens de um PSP a ser agredido por um homem no Miradouro de Santa Catarina, em Lisboa.