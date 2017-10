Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP bate com “indiferença e desprezo”

Ministério Público censura os 11 agentes que espancaram adepto do Boavista.

Por Liliana Rodrigues | 08:44

Os 11 polícias acusados de agredir um adepto do Boavista, em Guimarães, a 3 de outubro de 2014, "atuaram com calma, indiferença, sem qualquer fundamento e com desprezo pelo estado em que deixaram o assistente".



A afirmação é da procuradora-adjunta do DIAP de Guimarães e consta na acusação que foi deduzida contra os agentes da equipa 42 do Corpo de Intervenção da PSP, que vão ser julgados por ofensa à integridade física grave qualificada.



O adepto axadrezado, advogado, preparava-se para assistir à partida de futebol quando foi insultado: "Não podes estar aí, toca a andar, filho da p...", disse um dos agentes, antes de o atirar ao chão, manietar e espancar, enquanto os restantes agentes fizeram uma roda.



As agressões com o bastão provocaram danos graves e perdeu um olho.