Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP caça quatro traficantes em Odivelas

Agentes recuperaram ainda 155 euros provenientes do tráfico.

Por M.P. | 08:35

A PSP deteve três homens e uma mulher, em Odivelas, pelo crime de tráfico de droga.



A detenção aconteceu no final de dezembro e no decorrer da investigação foram feitas duas buscas domiciliárias, onde foram apreendidas duas armas de fogo, munições e várias doses de droga, nomeadamente cocaína, haxixe e ecstasy.



Os agentes recuperaram ainda 155 euros provenientes do tráfico.



Presentes a um juiz de instrução criminal, os quatro traficantes ficaram sujeitos a prisão preventiva.



Segundo a Polícia, forneciam diretamente consumidores de droga em Odivelas e também em Lisboa.