PSP com dois carros para 4 esquadras em Lisboa

Dificuldades para proteger uma área com 300 mil habitantes.

Por Miguel Curado | 08:25

A 4ª Divisão da PSP de Lisboa, que serve quatro freguesias – Campo de Ourique, Estrela, Alcântara e Belém –, onde residem cerca de 300 mil pessoas, tem apenas dois carros disponíveis para servir quatro esquadras. O comandante ordenou aos subordinados que "recorram o menos possível às viaturas", para que os carros "sejam preservados".



O CM teve acesso a um email enviado pelo subintendente Pedro Marques aos comandantes das 4 esquadras. A falta de viaturas na divisão está, segundo o oficial, na origem "da reformulação do patrulhamento".



Assim, desde segunda-feira que os agentes destacados para fazer patrulhamento com automóveis estão a cobrir áreas maiores. "Agrupei as esquadras de Belém e Alcântara, e Campo de Ourique e Estrela. Cada carro-patrulha irá vigiar as áreas destes dois aglomerados de esquadras", escreve Pedro Marques.



A maior parte de cada turno de patrulha (8 horas) terá, no entanto, "de ser feita a pé". O CM sabe que o comandante defende o uso de carros apenas em caso de ocorrências.



O novo esquema de patrulhamento irá durar de segunda a quinta-feira. Entre sexta e domingo estará disponível mais um carro, usado nos outros dias pelo comandante operacional da 4ª Divisão.



Para Delmino Farinha, líder da Associação Sindical Autónoma da Polícia (Asapol), existe neste momento "uma capitação de verbas a nível do Orçamento do Estado, e que está a impedir a aquisição e reparação de viaturas, pondo em causa a atividade operacional da PSP".