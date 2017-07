PSP com novo portal eletrónico para questões de armas e munições

Trata-se de uma iniciativa "de simplificação do acesso dos cidadãos à polícia administrativa".

Os cidadãos que precisem de tratar de questões ligadas a armas e munições, como licenças ou livretes, podem a partir de agora utilizar uma plataforma eletrónica da PSP, hoje apresentada publicamente.Trata-se de uma iniciativa "de simplificação do acesso dos cidadãos à polícia administrativa", salientou na cerimónia de apresentação o diretor nacional da PSP, Luís Farinha, apelando para que o sistema seja utilizado de forma intensiva.O novo portal (SERONLINE) é a versão atualizada e mais funcional da plataforma que já existia sobre licenciamento de armas, munições explosivos, a SIGAE -- Sistema Integrado de Gestão de Armas e Explosivos.Desde a sua criação a plataforma SIGAE tratou mais de um milhão de processos, tendo sido geridas em depósito mais de 400.000 armas, segundo dados oficiais da PSP.Só até junho deste ano registaram-se mais de 100.000 processos SIGAE, devendo-se chegar aos 220.000 até final do ano.Com a nova plataforma "os cidadãos e os profissionais da área das armas, munições e produtos explosivos poderão passar a tratar dos assuntos, nomeadamente solicitar as licenças, autorizações, livretes e outros documentos legais, inclusivamente efetuar os pagamentos das taxas através de ´homebanking´ ou pelo multibanco, com toda a segurança, celeridade e comodidade", diz a PSP.A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, presidiu à apresentação, mas apesar de insistentemente questionada pelos jornalistas remeteu-se ao silêncio.