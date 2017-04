PSP conta com apoio de patrulha espanhola

O que achou desta notícia?







Dar maior sentimento de segurança aos muitos milhares de espanhóis que visitam a cidade durante as celebrações da Semana Santa é o que tem levado a PSP de Braga a pedir a colaboração da Polícia Nacional Espanhola (PNE) durante esta época. Desde ontem e até amanhã, dois agentes da Comissaria de Vigo da PNE vão circular - a pé e de carro - pelas ruas principais do centro histórico de Braga.O comandante distrital da PSP de Braga diz que a parceria transmite tranquilidade aos turistas do país vizinho. "É positiva a presença desta equipa espanhola, porque notamos que os cidadãos se sentem mais à vontade quando têm necessidade de comunicar com a polícia, desde logo porque não existe a barreira da língua", explicou Gomes do Vale na apresentação pública desta colaboração que ocorreu ontem no centro da cidade de Braga. Já Henrique Geraldes, agente da Polícia Espanhola destacado para o serviço, confirmou que os seus conterrâneos ficam "agradados" quando notam a sua presença. "Ajudamos sobretudo na questão da língua, quando é necessário comunicar um furto, por exemplo, ou outro caso em que seja necessária a intervenção da polícia."Durante as celebrações da Semana Santa, a população de Braga mais do que triplica, sendo que quase metade dos turistas vêm da vizinha Espanha.A PSP reforçou também o patrulhamento nas ruas, nomeadamente com segways e bicicletas.