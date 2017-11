Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP dá lição de segurança para o Mundial de 2022

O escolhido para se deslocar ao Qatar foi Luís Elias.

Por M.C. | 08:23

A organização do Mundial de futebol de 2022, que se vai realizar no Qatar, convidou um oficial da PSP para uma conferência sobre segurança do torneio.



O escolhido para se deslocar àquele país do Médio Oriente foi Luís Elias.



O superintendente da PSP, e assessor do primeiro-ministro, António Costa, para a segurança, foi chamado devido à experiência da PSP que foi adquirida durante a operação de segurança do Campeonato da Europa de futebol realizado em Portugal em 2004, considerado um sucesso.