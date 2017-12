Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de folga apanha ladrão de pizzas na Amadora

Saco de pizzas foi devolvido ao estafeta.

Por Miguel Curado | 01:30

Um agente da PSP da Amadora, de folga, reteve um jovem de 20 anos que surpreendeu a furtar um saco com 5 pizzas, entregando-o depois aos colegas de um carro-patrulha. O polícia apercebeu-se do furto pelas 23h50 de sábado, na praceta Raul Proença, Amadora.



O ladrão aproveitou a ausência momentânea do entregador de pizzas para furtar o saco que o mesmo tinha deixado na moto. O polícia de folga apercebeu-se e impediu a fuga do ladrão.



O saco com as pizzas foi devolvido ao estafeta.