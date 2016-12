PSP de Leiria apreendeu mais de 400 doses de droga

Esta operação resultou ainda na apreensão de 356 doses de haxixe, 85 doses de liamba e quatro doses de MDMA (ecstasy).



A PSP de Leiria apreendeu 445 doses de droga durante o primeiro período letivo, deteve três suspeitos de tráfico e identificou 29 cidadãos associados ao consumo de produto estupefaciente no âmbito da "Operação Kruid", anunciou hoje esta força policial.Em nota de imprensa, a PSP informou que "na sequência do sucesso alcançado nas operações de combate ao tráfico e ao consumo de estupefacientes na cidade de Leiria, realizadas em anos letivos transatos, a Divisão da PSP de Leiria iniciou a execução do seu planeamento operacional para o ano letivo 2016/2017".Neste sentido, "foram realizadas diversas ações de fiscalização e de prevenção do consumo de estupefacientes junto da população mais jovem da cidade", tendo os resultados operacionais se traduzido "num balanço positivo dos esforços direcionados para esta temática".