PSP de Lisboa deteve 25 pessoas em 24 horas

Dez foram por condução sob a influência de álcool, sete por tráfico de estupefacientes e quatro por falta de habilitação legal para conduzir.

Por Lusa | 12:04

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve 25 pessoas durante a sua atividade operacional entre as 09h00 de sexta-feira e as 09h00 deste sábado, segundo comunicado daquela força policial.



Segundo a mesma nota, do total de detidos dez foram por condução sob a influência de álcool, sete por tráfico de estupefacientes e quatro por falta de habilitação legal para conduzir.



No período referido a PSP de Lisboa apreendeu liamba, heroína, cocaína, e 446 gramas de haxixe.



Nestas operações estiveram envolvidos polícias de todas as subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.