PSP de Lisboa deteve 32 pessoas nas últimas 24 horas

Nas operações, foram apreendidas cerca de 125 doses individuais de haxixe e heroína e 77 munições.

Por Lusa | 16:49

A PSP de Lisboa deteve 32 pessoas nas últimas 24 horas, das quais sete por tráfico de droga, e apreendeu 125 doses individuais de haxixe e heroína, foi este sábado divulgado.



Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que nas operações policiais realizadas entre as 07h00 de sexta-feira e as 07h00 deste sábado foram detidas seis pessoas por condução sob o efeito do álcool, outras seis por condução sem habilitação legal, sete por tráfico de droga e uma por resistência e coação sobre funcionário.



A polícia deteve também seis pessoas em cumprimento de mandado de detenção, duas por furto, um por posse ilegal de arma e duas por questões relacionados com segurança privada.



