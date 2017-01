PSP de Lisboa deteve 33 pessoas nas últimas 24 horas

Entre sexta-feira e sábado, a PSP de Lisboa deteve 65 pessoas, das quais 16 por tráfico de droga e 15 por condução sob o efeito do álcool.

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública de Lisboa deteve 33 pessoas nas últimas 24 horas, das quais 15 por condução sob o efeito do álcool e quatro por posse e tráfico de droga.Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) informa que das 33 detenções feitas, 15 foram por condução sob influência do álcool, quatro por posse e tráfico de droga, quatro por falta de habilitação legal para conduzir, mais quatro por ameaça e desobediência a agente da autoridade, duas por furto, uma por posse ilegal de arma e outra por violência doméstica.As restantes duas detenções resultaram do cumprimento de mandados de detenção.