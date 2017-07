A maioria das detenções está relacionada com álcool ao volante.

Por Lusa | 11:40

A PSP de Lisboa deteve 39 pessoas em 24 horas, a maioria por condução sob o efeito do álcool, anunciou este domingo a Polícia de Segurança Pública.

As detenções resultaram de várias ações de fiscalização realizadas entre as 09h00 de sábado e as 09h00 de domingo, das quais também resultaram a apreensão de 126 doses individuais de cocaína e haxixe, adianta a PSP em comunicado.

Segundo o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, a maior parte das detenções (20) foram por condução sobre o efeito do álcool, quatro por falta de habilitação legal para conduzir e três por tráfico de droga.



Houve ainda uma detenção por roubo, uma por furto, outra por imigração ilegal, duas por coação a funcionário e três detenções resultaram do cumprimento de mandados de detenção.