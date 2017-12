Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Lisboa regista 29 detenções em 24 horas

Foram ainda apreendidas cerca de 754 doses individuais de produto estupefaciente.

A PSP de Lisboa registou 29 detenções entre as 07h00 de sábado e as 07h00 deste domingo, num total de nove operações, segundo um comunicado divulgado.



Das detenções, três foram por condução sem habilitação legal, 10 por condução sob a influência do álcool, duas por tráfico de estupefaciente, uma em cumprimento de mandado de detenção, dez por furto, uma por desobediência e duas por "outros motivos".



Destas operações resultou ainda a apreensão de cerca de 754 doses individuais de produto estupefaciente (haxixe, cocaína e heroína), sendo a sua maioria (745 doses) de cocaína.