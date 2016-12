PSP de Lisboa sem carrinha para cadáveres

Além disso, a equipa da automaca da PSP também é, por vezes, ativada por magistrados judiciais ou procuradores dos distritos situados abaixo de Coimbra, para a recolha de cadáveres. Ao que o CM apurou, a automaca do Comando da PSP de Lisboa tem uma média anual de recolha de 900 cadáveres. Além de mortes naturais e na via pública, os agentes da PSP estavam encarregados de recolher corpos de vítimas de crimes ou de acidentes de trabalho, transportando-os ao Instituto de Medicina Legal ou às morgues dos hospitais para autópsia.

56.3% Muito insatisfeito

56.3%

12.4%

12.4%

31.3% Muito satisfeito

31.3% Muito satisfeito

O serviço de recolha de cadáveres da PSP de Lisboa está suspenso por tempo indeterminado, apurou o. A última carrinha de que o serviço dispunha avariou, obrigando a PSP a transferir transitoriamente a responsabilidade para a Cruz Vermelha de Setúbal.Os treze agentes da PSP colocados a fazer este serviço estão, por enquanto, sem saber como será o futuro próximo. Foram informados, no dia 7, de que o serviço estava suspenso. No entanto, a carrinha com que trabalhavam andou, durante cerca de mais uma semana, com o tubo de escape preso por um arame. A viatura avariou de vez na passada sexta-feira.A automaca da PSP, criada em 1998, atua preferencialmente dentro da área de ação do Comando de Polícia de Lisboa (de Torres Vedras ao Terreiro do Paço, em Lisboa). No entanto, e como a GNR não dispõe de meios para a recolha de cadáveres, são muitas vezes chamados a atuar na área de ação desta força de segurança.