PSP de Portimão trava trio de ladrões

Gang será responsável por furtos de máquinas de tabaco.

Por Pedro F. Guerreiro | 07:27

Um homem foi detido e outros dois foram constituídos arguidos pela PSP de Portimão por furtos em estabelecimentos comerciais com arrombamento.



O gang será responsável por furtos de máquinas de tabaco de cafés e restaurantes em vários pontos da região nos últimos meses.



A detenção aconteceu na sexta-feira à noite, após uma investigação desenvolvida pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Portimão e numa operação que contou com elementos de várias valências do Comando Distrital da PSP.



Além da detenção e da constituição dos arguidos, todos estrangeiros e com cerca de 30 anos, a PSP apreendeu ainda um automóvel, 4500 euros, 60 munições de salva e ainda material que era utilizado pelos indivíduos nos furtos.



Segundo a PSP, o grupo será "responsável pela prática recorrente de furtos de máquinas de tabaco na região, fenómeno criminal que há algum tempo vinha a afligir população e comerciantes".