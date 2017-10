Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Viseu deteve quatro suspeitos de tráfico de droga

Estavam a ser investigados há alguns meses por suspeita de introduzirem e venderem droga na cidade.

17:17

A PSP de Viseu anunciou esta terça-feira a detenção de quatro homens, com idades entre os 20 e os 25 anos, que estavam a ser investigados há alguns meses por suspeita de introduzirem e venderem droga na cidade.



Na segunda-feira e hoje, a PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal, desencadeou várias operações policiais, que culminaram na detenção dos suspeitos, todos residentes na cidade.



Em comunicado, a PSP explica que foi dado cumprimento a quatro mandados de busca domiciliária, uma não domiciliária e ainda quatro mandados de detenção para primeiro interrogatório judicial.



Durante as operações foram apreendidas cerca de 2.500 doses individuais de 'cannabis', uma arma branca e munições, cerca de mil euros, diverso material informático e telemóveis e outros artigos relacionados com o tráfico de estupefaciente.



O dinheiro apreendido deverá ter servido para a "transação direta de produto estupefaciente aos consumidores", acrescenta.



Com estas detenções, a PSP de Viseu acredita ter conseguido "por termo à atividade ilícita desenvolvida pelos detidos na cidade e, consequentemente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e da sua segurança, pessoal e coletiva".