PSP desmantela rede de tráfico em Lagos

Mais de 5 mil doses de heroína e ‘coca’ foram apreendidas. A polícia fez 9 buscas e 6 detenções.

Por João Mira Godinho | 09:09

Um total de seis detenções e mais de 5 mil doses de heroína e cocaína apreendidas foi o resultado de uma operação da PSP de Lagos, que incluiu nove buscas na cidade e ainda na grande Lisboa.



Há cerca de 10 meses que a rede de tráfico de droga estava sob a mira da polícia. Na terça-feira, os agentes avançaram para as buscas, com o apoio da Unidade Especial de Polícia e da divisão de investigação criminal do Comando Metropolitano de Lisboa.



Nesta operação foram apreendidas 2015 doses de heroína e 2234 de cocaína, que se juntam a 395 de heroína e 490 de cocaína, que a PSP já tinha apreendido ao longo da investigação.



Nas buscas foram ainda recolhidos 4638 euros em dinheiro, sete balanças de precisão, uma caçadeira de canos serrados e nove cartuchos, além de material utilizado na preparação da droga e 745 gramas de produto indeterminado - que serviria para corte.



Entre os detidos, com idades entre os 25 e os 52 anos, quatro são estrangeiros e dois portugueses. Um dos estrangeiros apresentou documentação falsa, incluindo um cartão de residência em Portugal.