PSP destruiu mais de 3.100 armas

Este ano foi a segunda vez que a PSP realizou uma ação de destruição na zona de Lisboa, num total de 6.252 armas de fogo e armas brancas.A PSP vai continuar o plano nacional de gestão de depósito de armas apreendidas ou entregues voluntariamente, realizando, a dia 12 de abril, no Porto, a terceira ação de destruição, envolvendo os comandos da Polícia de Segurança Pública do norte do país.

A Polícia de Segurança Pública anunciou esta sexta-feira que destruiu na quinta-feira 3.123 armas de fogo e brancas, totalizando mais de seis mil as armas destruídas este ano por esta força de segurança.Em comunicado, a PSP adianta que as armas destruídas foram declaradas como perdidas a favor do Estado no âmbito de processos-crime, contraordenação ou administrativos, depois de terem sido apreendidas em operações policiais realizadas pela Polícia em todo o país.Segundo a PSP, integraram ainda o lote de armas destruídas as entregues voluntariamente ao Estado pelos proprietários.