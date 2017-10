Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém 16 pessoas na Baixa do Porto

Foram apreendidos haxixe e cocaína em quantidades suficientes para cerca de 52 e 26 doses individuais.

12:02

A PSP do Porto anunciou este domingo a detenção de 16 pessoas, três das quais por alegado tráfico de droga, no âmbito de uma operação realizada na Baixa do Porto.



Em comunicado, a PSP do Porto refere que esta operação teve como objetivo "a prevenção e combate à criminalidade, assim como a fiscalização rodoviária".



Contactado pela Lusa, o oficial de dia ao comando da PSP do Porto esclareceu que a operação decorreu durante a madrugada de sábado.



Além dos três detidos por alegado tráfico de droga, a polícia deteve uma pessoa por posse de armas proibidas, oito por condução sob o efeito de álcool, uma por mandato, duas por desobediência e outra por condução sem carta.



No âmbito desta ação, 92 cidadãos foram identificados e 204 condutores fiscalizados, sendo que todos foram submetidos ao teste de álcool no sangue.



A PSP apreendeu ainda haxixe e cocaína em quantidades suficientes para cerca de 52 e 26 doses individuais, respetivamente, uma faca de abertura automática, oito documentos de viaturas e 295 euros.



Os detidos vão ser agora presentes às autoridades judiciárias.