PSP detém 47 pessoas em 24 horas

Nestas operações estiveram envolvidos polícias de todas as subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



No decorrer das operações, a PSP apreendeu uma espingarda, um revólver, dois bastões, duas armas brancas, perto de 1.000 doses de haxixe, 23 doses de heroína e 21 doses de cocaína.

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública realizou 47 detenções por diversos crimes, entre as 09h00 de sexta-feira e as 09h00 de hoje, nos nove municípios da sua área de responsabilidade.O Cometlis efetuou diversas operações policiais, no âmbito da sua atividade normal, e deteve 13 pessoas por tráfico de droga, nove por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem carta, três por furto, três por imigração ilegal, duas por posse ilegal de arma e um suspeito detido por resistência e coação sobre funcionário.A polícia deteve ainda 11 pessoas ao abrigo de mandados de detenção.