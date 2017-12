Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém deficiente que tentava fazer reclamação em supermercado

Vídeo do momento, divulgado nas redes sociais, está a gerar polémica.

20.12.17

Um vídeo que mostra uma detenção dentro de um supermercado em Odivelas está a causar polémica.



Três agentes da PSP detiveram um homem deficiente que tentou resistir à detenção. Segundo o autor do vídeo, o homem estava com a mãe quando tentou fazer uma reclamação.



O homem, antes de ter sido detido, pediu a identificação do agente que, segundo quem estava no local, lhe foi negada. O CM já tentou obter explicações junto da PSP, que garantiu que o homem estava a causar desacatos dentro daquela superfície comercial, versão que foi confirmadas por outras testemunhas no local.



Segundo a PSP, o homem estava a retirar dos tapetes os produtos comprados por outros clientes e não se mostrou cooperante, pelo que foi detido por desobedência, resistência e coação.



O homem foi detido e depois libertado, sabe o CM.