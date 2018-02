Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém homem de 61 anos por violência doméstica

Duas mulheres carteiristas também foram detidas em Lisboa.

Por Lusa | 17:47

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS) divulgou este sábado que deteve um homem de 61 anos por suspeita de violência doméstica e que ainda procedeu à detenção em "flagrante delito" de duas carteiristas.



Em comunicado, o COMETLIS adianta que, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 8 de fevereiro (quinta-feira), pelas 08h00, na freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, "procedeu à detenção de um homem de 61 anos de idade, depois do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliário, emitido pela Autoridade Judiciária, por haver suspeitas do cometimento do crime de violência doméstica".



Na sequência das diligências, a PSP apreendeu vários artigos, como um revólver, uma pistola e uma espingarda, munições de vários tipos, uma soqueira, um bastão policial e ainda um crachá da Polícia Judiciária.



"O detido, com antecedentes criminais, foi presente na Instância Central" do Tribunal da Comarca de Lisboa para primeiro interrogatório, "tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais e proibição de contacto com a vítima", adianta.



Na sexta-feira, o COMETLIS deteve, cerca das 17:30, no largo Santa Luzia, freguesia Santa Maria Maior, "em flagrante delito duas mulheres, com 26 e 28 anos idade, pela prática do crime de furto por carteirista".



AS detidas são presentes a tribunal no dia de hoje.



Além disso, no âmbito da sua atividade normal, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa fez 30 detenções nas diversas operações nas últimas 24 horas.



"Destas operações resultaram detenções, apreensão de produto estupefaciente, objetos provenientes de furo e três armas, duas pistolas e uma espingarda caçadeira", adianta o COMETLIS, acrescentando que das 30 detenções, duas foram por roubo, 12 por tráfico de estupefacientes e três por terem arma proibida.



Outros seis tinham mandado de detenção, dois conduziam alcoolizados, três condutores não tinham carta, um por desobediência civil e outro por resistência e coação sobre funcionário.