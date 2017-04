PSP detém homem retido por populares após roubar telemóvel no Porto

Os outros dois assaltantes fugiram, indicou a PSP.

Um jovem de 18 anos foi esta quinta-feira detido pela PSP no Porto, depois de ter sido "retido por populares" por roubar o telemóvel a um homem, ameaçando-o com uma arma de pressão, revelou aquela força policial.De acordo com fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o roubo aconteceu na rua Elísio de Melo, no Porto (nas imediações da avenida dos Aliados), pelas 04:00, quando "três indivíduos abordaram o homem de 22 anos e, sob a ameaça de uma pistola de pressão de ar, começaram por lhe roubar o telemóvel".A vítima ficou com "escoriações na face" e foi transportado ao hospital, acrescentou a mesma fonte, notando que "populares conseguiram reter" um dos assaltantes "até à chegada da polícia", que o deteve, apreendendo-lhe a arma usada no roubo.