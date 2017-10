Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém mulher que tentava embarcar com soqueira no aeroporto do Porto

Suspeita de 29 anos é delegada comercial e residente em Coimbra.

05.10.17

A PSP divulgou esta quinta-feira ter detido no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, uma mulher de 29 anos que tentou embarcar num voo internacional com uma soqueira na bagagem.



A detenção ocorreu na quarta-feira pelas 17h55, depois de, na zona de controlo de embarque, funcionários da empresa de segurança terem verificado que a suspeita transportava uma soqueira na sua bagagem de mão, indica a PSP em comunicado.



A suspeita, delegada comercial e residente em Coimbra, foi intercetada e detida, e será presente junto das autoridades judiciárias, pela posse de arma proibida.



Em comunicado, a PSP revela também ter, na quarta-feira, pelas 21h10, desencadeado "uma operação policial que visou um conjunto de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes".



A investigação, iniciada há cerca de oito meses, contemplou a realização, de três buscas domiciliárias, na área de Leça da Palmeira em Matosinhos, das quais resultaram a detenção de três homens, com idades entre os 22 e os 27, e a apreensão de cerca de 2.500 doses individuais de cocaína, haxixe e liamba.



Os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias.