Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém suspeito com arma proibida no Aeroporto do Porto

Homem detido tem 33 anos e residência fixa em Portugal.

01.10.17

A PSP do Porto informou este domingo a detenção de um homem no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, por suspeita do crime de posse de arma proibida.



Em comunicado, a PSP adiantou que deteve um homem de 33 anos, sem residência fixa em Portugal, por "suspeita da prática do crime de posse de arma proibida".



A detenção ocorreu pelas 07h10 de sábado, na zona de controlo de embarque do Aeroporto Sá Carneiro, quando os funcionários da empresa de segurança verificaram que um cidadão transportava na sua bagagem um "bastão extensível".



A PSP deteve ainda este fim de semana, no âmbito de operações de prevenção criminal e fiscalização rodoviária realizadas no Porto, Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, dez indivíduos por "condução sob o efeito de álcool", tendo fiscalizado "618 condutores e respetivas viaturas" e identificados 30 automobilistas a circular em excesso de velocidade.