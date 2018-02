Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém três pessoas por tráfico de droga em Lisboa

Autoridades apreenderam milhares de doses.

Por Lusa | 13:09

A PSP deteve três pessoas por tráfico de droga no bairro lisboeta da Graça e apreendeu mais de 8.000 doses individuais de haxixe e 3.400 de cocaína, segundo um comunicado divulgado este domingo pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



Os detidos, um homem e duas mulheres, com idades entre os 21 e os 26 anos, eram, segundo a PSP, responsáveis pela venda direta de drogas, no concelho de Lisboa, tendo ficado a aguardar julgamento em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução.



Na operação, que decorreu na sexta-feira após oito meses de investigação, foram ainda cumpridos cinco mandados de busca, nos concelhos de Lisboa e Oeiras, tendo sido apreendidas 8.289 doses de haxixe, 219 doses de liamba e 3.406 doses de cocaína, além de 2,531 gramas de anfetaminas, entre outras drogas sintéticas.



Foram ainda apreendidos 22.880 euros em numerário, uma estufa e diversos artigos utilizados no cultivo, adulteração e embalamento do produto estupefaciente.