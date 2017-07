PSP deteve 10 pessoas por tráfico de droga e posse ilegal de armas

Detenção aconteceu em vários concelhos.

Por Lusa | 12.07.17

A PSP deteve dez pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de armas nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Sintra, Setúbal e Olhão, resultado de uma operação para o cumprimento de 21 mandados de busca domiciliária, foi hoje anunciado.De acordo com o comunicado da PSP, esta operação resultou de uma investigação iniciada "há cerca de dez meses", permitindo a apreensão, no domingo, de vários produtos estupefacientes, nomeadamente 27.175 doses individuais de haxixe, 1.540 de ecstasy e 360 de cocaína.Além da droga, foram ainda apreendidas três espingardas, duas carabinas, quatro pistolas de vários calibres, uma arma de 'airsoft', 204 cartuchos, dois bastões extensíveis e 30 munições de calibres diferentes.Das buscas domiciliárias resultou também a apreensão de 9.890 euros.Os detidos, sete com antecedentes criminais, foram presentes a tribunal, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais a três dos suspeitos, e termo e identidade e residência aos restantes.