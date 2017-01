PSP deteve 938 pessoas durante operação de Natal e Ano Novo

A PSP apreendeu também 76 armas, 25 das quais eram armas de fogo, mais 18 do que na mesma operação do ano passado.Em relação ao trânsito, a PSP registou 3.036 acidentes, dos quais resultaram duas vítimas mortais, 42 feridos graves e 849 feridos ligeiros.Em comparação com período homólogo do ano passado, a PSP verificou um decréscimo do número de acidentes (menos 53) e vítimas mortais (menos quatro), tendo-se registado um aumento do número de feridos ligeiros (mais 22) e graves (mais cinco).Esta força de segurança multou também 9.871 condutores, dos quais 598 por uso do telemóvel durante a condução (mais 25,3% que no ano anterior), 576 por falta de inspeção (mais 46%) e 229 por falta de cinto de segurança (mais 35,8%).Durante a operação, a PSP controlou ainda por radar 95.567 viaturas, registando 1.810 infrações por excesso de velocidade (mais 28%).A PSP desenvolveu, de 15 de dezembro a 2 de janeiro, a "Operação Polícia Sempre Presente -- Festas Seguras 2016" com o objetivo de diminuir os índices de sinistralidade rodoviária e de prevenir e fiscalizar comportamentos ilícitos durante o Natal e a Passagem de Ano.